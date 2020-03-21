СМИ: В Академическом районе скорая забрала двух человек с подозрением на коронавирус

Накануне вечером из дома на проспекте Сахарова, 41 врачи в защитных костюмах забрали двух жильцов – молодых парня и девушку. У них подозревают коронавирус, сообщает издание Е1.ru, ссылаясь на свой источник.

По словам жильцов дома, в госпитализации участвовали бригада скорой помощи и сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении участкового. Парня и девушку вывели из подъезда около 21.00, с собой у них были вещи. Соседи рассказывают, что пара только в пятницу вернулась в город из турпоездки. После отъезда врачей подъезд сразу продезинфицировали.

Напомним, официально в Екатеринбурге зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в 40-й больнице. Власти установили 760 человек, которые контактировали с зараженными, 14 из них были госпитализированы. Вчера в Свердловской области были приняты новые ограничения по карантину – закрыты все кинотеатры, фудкорты и детские зоны в торговых центрах. Введен режим самоизоляции для всех прибывающих из-за границы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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