В Свердловской области объявлено предупреждение МЧС о резком похолодании

Свердловское управление МЧС предупреждает жителей о резком похолодании.

В воскресенье, 22 марта, в регионе ожидается сильный снег, метель и порывы ветра до 15 м/с. Ночью при прояснениях возможны морозы до -18 градусов, днем температура воздуха будет держаться около -5. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы на дорогах. Спасатели рекомендуют пешеходам выбирать подходящую обувь, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Водителям следует выезжать только на зимней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.20

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