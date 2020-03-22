На перекрестке Шейнкмана – Большакова девушка попала под машину (ФОТО)

На перекрестке улиц Шейнкмана и Большакова автомобиль сбил девушку-пешехода. Авария произошла напротив магазина «Монетка», передают очевидцы. На место приехали машины скорой, реанимации и городской полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в горздраве Екатеринбурга, пострадавшую везут в травматологическое отделение. Ее состояние удовлетворительное, травмы не несут угрозы жизни.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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