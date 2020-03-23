На Урале врачи присоединились к акции #останьтесьдома (ФОТО)

Врачи Свердловской области присоединились к международной акции #останьтесьдома. Фото с надписью «Мы дежурим в больнице для вас! оставайтесь, пожалуйста, дома для нас» опубликовали медики из Асбеста. Об этом сегодня сообщает региональный штаб по коронавирусу.

Медики из многих стран мира поддержали флешмоб #stayhome, который запустили итальянские врачи. В России к акции присоединились Кубань, Тульская область, Курганская область, Рязань и другие регионы. Таким образом медики пытаются обратить внимание людей на то, что сдержать пандемию можно, ограничив свои контакты.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

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