Уралец застрелил скупщика лома, притворившись продавцом

Житель Тавды Виктор Берглезов приговорен к 19 годам колонии строгого режима за убийство и ограбление директора фирмы по скупке черных и цветных металлов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, сначала Берглезов незаконно переделал внешнекурковое двуствольное ружье с горизонтальным расположением стволов ТОЗ-БМ 16 калибра в обрез. Рано утром 21 мая 2019 года нетрезвый мужчина пришел в офис компании, которая занимается приобретением лома черных и цветных металлов. Увидев директора фирмы, злоумышленник предложил ему купить металлолом. Коммерсант уже неоднократно заключал с Берглезовым подобные сделки, поэтому не удивился. Мужчины прошли в кабинет директора, Берглезов достал из сумки ружье и выстрелил ему в голову. Мужчина умер на месте происшествия.

После убийства злоумышленник забрал кошелек жертвы с 20 тыс. рублей и убежал из офиса.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Свердловский областной суд назначил Виктору Берглезову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу близких родственников погибшего 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тавда, Елена Владимирова

Тавда. Другие новости 23.03.20

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