В годовщину сноса телебашни пройдет митинг «Это наш город!»

Завтра, 24 марта, в день двухлетней годовщины сноса недостроенной телебашни, пройдет митинг «Это наш город!». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщили один из организаторов мероприятия Екатерина Лахтикова. Акция протеста будет проходить с 18:30 до 20:00 на площадке у цирка со стороны ул. Куйбышева.

Со слов активистки, было заявлено, что в мероприятии примут участие 30 человек. В связи с опасностью распространения коронавируса организаторы изменили формат митинга. «Планируется провести видеообращения «1 вопрос – 1 выступающий». В роли спикеров выступят эксперты и городские активисты», – пишет в фейсбуке Екатерина.

Выступления спикеров будут записаны на видео, также за ними можно будет наблюдать по прямой трансляции. «Митинг согласованный. Мне не пришли письма, что он не согласованный или с переводом другого места. И звонков не поступало – значит, митинг согласован», – пояснила она «Новому Дню».

Взрыв телебашни

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

Уралец застрелил скупщика лома, притворившись продавцом. / Избирком зовет поддержать поправки в Конституцию, но не говорит о дате. / В Екатеринбурге «красная линия» подорожала в три раза и переехала к полпредству (СКРИНЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»