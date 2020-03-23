Психологи рассказали, как не поссориться с близкими и не дойти до развода в самоизоляции

Российские предприятия переходят на дистанционный режим работы, граждан, вернувшихся из-за рубежа, отправляют на двухнедельную самоизоляцию. Как не разругаться с близкими во время особого режима, «Новому Дню» рассказали специалисты.

Психолог Анна Зосимова объяснила, что ситуация может спровоцировать бытовые ссоры и даже разводы. Это показал и опыт Китая. «В КНР, по тому, что мы видим в СМИ, увеличилось число разводов после того, как отступил карантин. Ситуация достаточно серьезная – находиться вместе 24/7 многим людям действительно может быть тяжело, даже если это семья, близкие люди. Мы это видим, кстати, и по тому, что происходит в России в новогодние каникулы. Одно дело, если семья уезжает куда-то, меняет обстановку, развлекается, другое – если остается надолго дома, друг с другом. В это время традиционно увеличиваются обращения на горячие линии психологической помощи, потому что люди отвыкают от постоянного общения, но вынуждены находиться в одном пространстве. Совет такой: постараться выделять время на себя, давать возможность себе и близким побыть наедине с собой, если нет возможности выйти на прогулку, например, то полежать в ванне, почитать книгу, послушать музыку. Стараться быть терпимее к бытовым мелочам», – посоветовала собеседница агентства.

Изоляция может, напротив, и укрепить семьи. Об этом «Новому Дню» рассказала психолог Анна Кирьянова. «Говорят, что пребывание в одном помещении с близкими может привести к неприятным последствиям. Раньше, чтобы развестись, нужен был церковный развод. Но это было тяжело и сложно. В качестве наказания служители церкви накладывали на желающих развестись крестьян в одной местности такое наказание – супругов сажали в крохотную тюремную камеру и держали месяца два. Там была узкая кроватка, только на двоих, можно было пользоваться только одной миской, в туалет там же – их не выводили. Читать можно было только библию. Никаких телевизоров и развлечений, настольных игр не было и в помине. Казалось бы, люди решили развестись, а их еще и поместили в клетушку. Но многие воссоединялись и оставляли мысль о разводе навсегда. Почему? Потому что люди практически не общались. Речь не об аристократах, у которых было свободное время, а о людях, которые были заняты трудом. Им приходилось пахать, ухаживать за скотом. И эти люди оказывались в крошечном пространстве – для них это был как отель «ультра все включено». Им не надо было целыми днями работать, у них было время для общения, им приходилось уступать друг другу, рассказывать друг другу что-то – о детстве, о событиях, о жизни, о чувствах. Они начинали вместе молиться и обсуждать священное писание. Они начинали общаться.

И сейчас некоторые тоже лишены возможности общаться, нам только кажется, что мы друг с другом общаемся, а на деле мы постоянно находимся в состоянии страшного напряжения – ехать за ребенком в садик, заработать деньги, заплатить за то и за се, переобуть машину, иногда мы можем и не вспомнить, сколько часов или минут мы разговаривали с близким человеком. А есть арктическая лихорадка, экспедиционное бешенство – когда люди оказывались друг с другом в узком пространстве, между ними возникали конфликты из-за ерунды. Но речь идет не о близких людях, не о людях, которые объединены любовью, родственными узами. Если мы окажемся взаперти с людьми, с кем нет теплых контактов – возникнет экспедиционное бешенство, и «развод» тогда вероятен. А если любовь есть… Если мать с ребенком запереть – она же не возненавидит его, будет жить ради него и создавать атмосферу развития. Надо отличать одну ситуацию от другой. И слишком трагично относиться к изоляции могут только те, у ого проблемы в отношениях есть – но бешеный ритм жизни позволяет эти проблемы не осознавать и отодвигать на второй план. Если у вас есть мысль, что вы пару недель с мужем или домочадцами посидите в квартире – при наличии книг, телевизора, интернета, домашних дел, то надо подумать, что не так в ваших отношениях, что не так с вами», – объяснила собеседница «Нового Дня».

Психолог Оксана Собина также рассказала агентству, что важна точка зрения. «Если человек вынужден сидеть дома и будет думать, что его закрыли, – то это тяжело, это субъективное негативное восприятие ситуации. А если это воспринять это как внезапный отпуск, пусть и с некоторыми ограничениями в перемещении, то это совсем другое дело. Можно заняться тем, чем хотелось давно заняться, но не хватало на это времени. Важно ситуацию назвать для себя правильно. Бывают психологические эксперименты, когда никакого живого общения – только в интернете. И по-разному люди это переносят, но большинство адаптируются нормально, потому что еда есть, уровень комфорта достаточный, есть возможность спать, пусть и все дела только через экран монитора. В ситуации изоляции надо находить позитив – если есть возможность удаленно работать, человек получает какое-то количество свободного времени, ведь он не ездит на работу, его не отвлекают коллеги, можно меньше времени тратить на обычную работу, если ее четко структурировать. Главная задача – не дать провалиться себе во временную яму, когда кажется, что время тянется медленно. Если человек напишет себе план на день-два-три вперед, то будет проще. Многим людям важно жить по вешкам, делать себе какие-то зарубки, маркеры – что через месяц надо сделать это, а через семь недель – то-то», – объяснила эксперт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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