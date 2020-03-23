Между Екатеринбургом и Нижним Тагилом электричка насмерть сбила человека

Вечером в воскресенье, 22 марта, на железнодорожной станции Шувакиш под электропоезд сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил попал мужчина 1973 года рождения.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку. Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, пострадавший переходил железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист электропоезда, заметив человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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