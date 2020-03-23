Политик счел себя униженным, когда журналисты нарисовали на его фото медицинскую маску

Курьезная история произошла в городе Заречном Свердловской области. Публичное выборное лицо из этого муниципалитета рассердилось на местную газету «Зареченская ярмарка» за то, что она разместила на первой полосе фотографию, с помощью графического редактора дорисовав на его лице медицинскую маску.

Как рассказала «Новому Дню» главный редактор газеты Татьяна Ладейщикова, основной темой номера были меры, которые местные власти принимают для профилактики коронавируса, поэтому такая иллюстрация показалась редакции уместной. Но сам политик так не посчитал. Главному редактору пришло от него гневное письмо, в котором мужчина заявляет, что газета «унизила его честь и достоинство как должностного лица». Он ссылается на неприкосновенность частной жизни, право на опровержение недостоверной информации, право на «сохранение доброго имени», хотя его имя в газете ни разу не упоминается. Политик требует от редакции извинений на первой полосе одного из ближайших номеров.

«Вот уж никак не ожидала, что наша газета «унизила мою честь и достоинство как должностного лица», опубликовав фото публичного лица в медицинской маске, в условиях пандемии по коронавирусу и принятии мер по его распространению. Причём мы не назвали фамилию этого лица», – удивляется Татьяна Ладейщикова на своей странице в соцсети.

Сейчас редакция планирует направить герою просьбу уточнить его требования – в частности, собирается ли он исполнять рекомендации областных властей носить маски в общественных местах, и если да, то в чем заключается недостоверная информация.

Юрист Андрей Божинов считает, что у публичного лица никаких правовых оснований требовать у газеты извинений нет. «Во-первых, пусть докажет, что на фото действительно он. Во-вторых, пусть объяснит, где он увидел в этой фотографии унижение его чести и достоинства. В фотографии в медицинской маске никакого компромата нет. Про вмешательство в частную жизнь тоже непонятно – исходная фотография наверняка была взята из открытых источников. Вряд ли журналисты тайком утащили ее из его домашнего альбома», – считает юрист.

Заречный, Елена Владимирова

Заречный. Другие новости 23.03.20

Врач больницы № 40 рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом. / Между Екатеринбургом и Нижним Тагилом электричка насмерть сбила человека. / Правительство переходит на дистанционку – под запретом командировки даже по области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»