Коммунальщики заплатят жильцам 800 тысяч рублей за потоп в квартирах

Свердловский областной суд поддержал решение своих коллег из Березовского, которые обязали управляющую компанию заплатить крупную сумму гражданам, в квартирах которых год назад случился настоящий потоп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в мае 2019 года в одной из квартир в доме на улице Гагарина в Березовском из-за резкого повышения давления в системе горячего водоснабжения произошел прорыв полотенцесушителя. Горячей водой затопило не только квартиру, где произошла авария, но и соседку снизу. Ущерб от затопления в ее квартире составил 258 983 рубля. Дом находится под управлением ООО «УК «Ваш дом». Уладить конфликт в досудебном порядке не получилось, ущерб женщине никто не возместил, а потому она подала иск в Березовский городской суд. В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика ООО «УК «Ваш дом» сумму ущерба и компенсацию морального вреда. Собственники квартиры, в которой произошел прорыв, тоже обратились в суд с самостоятельным иском о возмещении ущерба. Их квартире в результате затопления был причинен ущерб в 277 400 рублей. Эту сумму семья также просила взыскать с ООО «УК «Ваш дом».

Суд первой инстанции установил, что в день затопления управляющая компания переключала систему горячего водоснабжения дома с закрытой на открытую схему подачи горячей воды. При выполнении работ давление на вводе в жилой дом было увеличено свыше предельно допустимого значения. Это и привело к аварийной ситуации. Решением Березовского городского суда исковые требования соседки снизу были удовлетворены. С ответчика взыскан ущерб в размере 258 983 рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке – 129 491 рубль, компенсация морального вреда – 1 тысяча рублей, расходы по оплате госпошлины – 5 790 рублей. Всего 395 264 рубля. Также были удовлетворены требования соседей сверху. С ООО УК «Ваш Дом» взыскан ущерб в размере 277 400 рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке – 138 700 рублей. Всего 416 100 рублей. Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для изменения судебного решения Березовского городского суда. Решение вступило в законную силу.

Березовский, Евгения Вирачева

Березовский. Другие новости 23.03.20

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