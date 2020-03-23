В Екатеринбурге раскрыто убийство 19-летней девушки (ФОТО)

В Екатеринбурге арестован мужчина, подозреваемый в убийстве 19-летней Яны Смирновой.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга областного СКР Дмитрий Аникин, девушка пропала еще 28 февраля, а 20 марта её тело с признаками криминальной смерти было найдено в лесополосе около посёлка Рассоха, в 30 километрах от Екатеринбурга. Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать ранее не судимого гражданина, 1989 г.р., неофициально работавшего на автомойке. Задержанному уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», предусматривающего вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу на срок до 13 мая 2020 года включительно.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что раскрытием этого преступления занимались сотрудники уголовного розыска областного главка МВД, городского управления и ОП-12, а непосредственно «брали» подозреваемого оперуполномоченные «убойного» отдела ГУ МВД. «Чтобы выйти на след душегуба, ОВД отработали многочисленные связи пропавшей девушки. В день пропажи, 28 февраля, Яна отправилась гулять с подругой. Их знакомый возил на автомашине, которая была взята в аренду в качестве такси. Затем знакомую Яны шофер отвез домой, а сами они продолжили кататься. Но домой девушка так и не вернулась. Она была единственным ребенком у матери. Задержанный, несмотря на то, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, вел себя в полиции так, словно он «бывалый». Именно по этой причине сыщикам пришлось применять в своей работе «детектор лжи». Это помогло вывести задержанного на чистую воду», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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