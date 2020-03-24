Прокурор добился пересмотра приговора женщине, прописавшей у себя 89 иностранцев

Октябрьский райсуд Екатеринбурга по апелляционному представлению прокуратуры района ужесточил приговор женщине, которая фиктивно зарегистрировала у себя 89 иностранных граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, в январе 2020 года мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района приговорил горожанку Юлию Первых к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. В суде было установлено, что 29 октября 2019 года она поставила на регистрационный учет по месту пребывания 89 иностранных граждан в помещении, расположенном по ул. Латвийской в Екатеринбурге, фактически не собираясь предоставлять им жилье.

Прокуратура, не согласившись с условным наказанием, обжаловала приговор в вышестоящий суд, указав на его чрезмерную мягкость. По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора Октябрьский суд изменил наказание женщине на исправительные работы сроком на 1 год с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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