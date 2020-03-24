«Три-четыре месяца люди с ребенком не могут к врачу попасть!» – депутаты нажаловались детскому омбудсмену

В Свердловской области родители иногда по несколько месяцев ждут, чтобы отвести ребенка на прием к врачу узкой специализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксо депутат Вячеслав Брозовский после ежегодного отчета о работе за год детского омбудсмена Игоря Морокова. «Иногда по три-четыре месяца люди с ребенком не могут к врачу попасть!» – подчеркнул депутат. Исключение, по его словам, составляют коммерческие клиники.

Игорь Мороков ответил, что вопросы, связанные с узкими специалистами, действительно стоят достаточно остро и связаны с реформами здравоохранения. Тем не менее, в аппарате детского омбудсмена индивидуально разбираются с каждой жалобой, которая приходит по этому вопросу.

Спикера заксо Людмилу Бабушкину, однако, этот ответ не удовлетворил. «Вы, обладая статистическими данными, нам их быстро и с выражением продемонстрировали. Но каждый раз мы просим вас высказывать предложения, которые вы имеете, но мы их не слышим. На каждом отчете вы нам представляете информацию, которой мы и так обладаем», – прокомментировала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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