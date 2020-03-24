Льдина с 200 рыбаками дрейфует по Белоярскому водохранилищу

На Белоярском водохранилище проходит спасательная операция.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 11:15 поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище в Свердловской области. По предварительной информации, на льдине площадью 0,5 кв. км находится около 200 рыбаков, угрозы жизни нет.

В спасательной операции задействованы 18 человек (спасатели Службы спасения города Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России) и три плавсредства. Дополнительно из Екатеринбурга на водохранилище выдвинулась группировка спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве шести человек и двух плавсредств.

Белоярский, Евгения Вирачева

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