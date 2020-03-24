В Академическом районе представили квартал Eleven (ФОТО)

В Академическом районе открыты продажи квартир в новом квартале Eleven. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте застройщик совместил актуальные архитектурные решения, практичные планировочные приемы и современные идеи для благоустройства и озеленения. Впервые в Академическом появятся жилые объекты высотой около 100 метров: два 31-этажных дома станут яркими акцентами квартала, а архитектурная подсветка (еще одна новинка) подчеркнет оригинальность замысла. Именно эти высотные доминанты легли в основу логотипа и названия квартала.

Пешеходный бульвар объединит территорию, где будет 9 блоков домов переменной этажности, от 8 до 31 этажей, в единое пространство для отдыха, прогулок и развлечений. Также проектом предусмотрены два детских сада и спортивно-оздоровительный комплекс, это важно для молодых семей, которые составляют ядро жителей Академического.

«Планировки, отделка, оформление входных групп, благоустройство, детские игровые комплексы, инфраструктура – все это становится предметом тщательного изучения и выбора, – рассказал о новом квартале Виктор Кривошеин, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». – Дворы без автомобилей, ландшафтный дизайн, геопластика, многоуровневое озеленение, яркие развивающие детские игровые и спортивные комплексы – мы используем комплекс инструментов для создания практичных, безопасных и привлекательных условий для жизни».

В новом квартале появятся дома эконом и комфорт-класса, а выбрать можно любой вариант жилья – от удобной студии до просторной многокомнатной квартиры площадью до 140 кв. м. Кроме этого, покупателям доступны различные варианты чистовой отделки от застройщика – стандарт, стандарт+ или комфорт.

В квартале Eleven застройщик предлагает ряд решений, которых ранее не было в Академическом. Среди них – квартиры с террасой, панорамным остеклением или квартиры с высотой потолков до 3,7 м., которые будут представлены на верхних этажах.

В домах запроектированы просторные холлы и пространства для комьюнити-центров, в комфорт-классе – с каминами. Концепция благоустройства предусматривает создание ярких тематических площадок и пространств для отдыха: «Море», «Джунгли», «Горы», «Ледники», «Тайга» и установку детских игровых комплексов от ведущих мировых производителей.

«По многим характеристикам жилье, доступное в новом квартале Академического, сопоставимо с объектами более высокой ценовой категории, которые располагаются в центральных районах современных мегаполисов, – отмечает Виктор Кривошеин. – Свежих, прогрессивных решений много, квартал будет очень интересным, а главное – отвечающим ключевым запросам потребителей!»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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