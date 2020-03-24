Торжественные регистрации в загсах не отменяют, но просят звать поменьше гостей

Все торжественные регистрации браков в загсах Екатеринбурга пока идут без изменений. Единственное ограничение, которое отделы вводят из-за коронавируса, – количество гостей: их не должно быть более 50. При этом в частных беседах с подавшими заявление сотрудники признаются, что если родственников будет больше, никого не имеют права выгнать на улицу.

Режим повышенной готовности, который введен в Свердловской области еще на прошлой неделе, пока почти не отразился на работе загсов. Торжественные регистрации никто не отменял.

«В целях профилактики и недопущения случаев распространения коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем минимизировать количество приглашенных гостей в отделе ЗАГС во время регистрации брака», – говорится в официальном обращении Управления ЗАГС по Свердловской области.

«Новый День» обзвонил районные загсы Екатеринбурга и оказалось, что ограничения носят рекомендательный характер, но запретить молодым приглашать гостей сотрудники не могут. Например, в Кировском районе сообщили, что зал рассчитан на прием 100 гостей. И действительно сейчас просят приглашать не более 50 человек. Но выгонять на улицу людей, если их соберется больше, никто не будет.

«Мы просим приглашать не более 50 человек, а лучше – еще меньше. Но у нас нет полномочий выгонять на улицу людей, если гостей будет больше», – сказали сотрудники загса.

В Верх-Исетском районе проблема не так актуальна. «У нас по правилам пожарной безопасности нельзя приглашать больше 30 человек. Сейчас просим ограничиться 20 гостями», – отметили сотрудники.

В других загсах ситуация аналогичная. «Люди же готовятся, наряжаются. Мы не можем просто выставить их за двери», – говорят работники.

Добавим, что загсы все-таки советуют минимизировать посещение публичных мест, хотя бы на этапе подачи документов.

«Подать заявление в загсы можно на сайте госуслуг. Получить консультацию можно по электронной почте или по телефону», – советуют в Управлении ЗАГС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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