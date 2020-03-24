Новый начальник ГУ МВД – о регионе: много рецидивистов и преступлений против детей

Сегодня начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков впервые отчитался о работе региональной полиции перед депутатами заксо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Мешков заявил, что по раскрываемости преступлений Свердловская область занимает шестое место среди регионов России. За 2019 год раскрыто более 30 тысяч преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Снизилось количество убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших смерть, разбойных нападений.

Но, судя по вопросам депутатов, проблемы есть. Депутат Михаил Голованов отметил, что в регионе высокий уровень повторной преступности. «Да, такая проблема есть, – не стал отрицать начальник Главка. – Свердловская область, прошу прощения, одна из лидеров по рецидивной преступности. Я даже не буду говорить о том, что здесь находится 34 исправительных учреждения, и многие оседают тут после отбытия наказания. Есть проблема социальной адаптации, то, что после освобождения люди не могут трудоустроиться. И у нас нет механизмов, чтобы заставить работодателей их привлечь». Впрочем, Александр Мешков подчеркнул, что работа по профилактике рецидивов сейчас находится у Главка в числе приоритетов.

Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин выразил обеспокоенность тем, что нет заметного снижения числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Эту проблему Александр Мешков тоже признал, но отметил, что работать должна не только полиция, но и семья, и школа. Кроме того, Мешков сказал, что после своего приезда в регион взял это направление работы на особый контроль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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