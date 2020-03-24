В уральской колонии начали делать консервы из мяса

В исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге объявили о начале производства мясных консервов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Свердловской области.

«В ИК-2 установлено современное технологическое оборудование. Пока идет его отладка и обкатка технологии. Изготовлена пробная партия свинины тушеной «Малышевская» – с фирменным логотипом», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что спрос на консервированную продукцию в розничных сетях действительно подрос во время пиковых нагрузок на прошлой неделе, когда ретейлеры фиксировали резкое повышение спроса на продукты долгого хранения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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