Уралец решил отомстить жене и сообщил врачам, что она больна коронавирусом

В Свердловской области мужчина будет привлечен к ответственности за неудачную шутку про коронавирус. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области в Тавда 20 марта 2020 года в 17:05 часов на пульт Единой диспетчерской службы поступил звонок от гражданина, который сообщил, что его супруга больна коронавирусом. На адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. Для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность заявителя выяснили быстро. На следующее утро его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Автором «сигнала» оказался безработный, ранее неоднократно судимый мужчина по имени Евгений, 1987 года рождения. Он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, побои и даже за вымышленные сведения о минировании важного объекта. При опросе подозреваемый пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Фуршет, как обычно, затянулся. Поэтому он пришел не к себе домой, а к теще, надеясь, что та отнесется с пониманием. Но вышло все наоборот. Там его уже дожидалась разгневанная супруга, с которой по понятным причинам произошла ссора. Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку – скрытно взял сотовый телефон жены и сообщил диспетчеру ЕДС о страшном заболевании близкого человека. Сотрудники полиции не оценили «шутку», возбудив административное дело», – рассказал РИА «Новый День» глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

В связи с этим инцидентом полиция напоминает гражданам об ответственности за предоставление ложных сведений в специализированные службы, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Елена Васильева

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