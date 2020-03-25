На Урале будут судить подозреваемого в убийстве, который расчленил тело жертвы и утопил в болоте

В Верхней Пышме закончено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в ночь с 26 на 27 июня 2019 года обвиняемый выпивал со своим знакомым, застолье закончилось ссорой. Злоумышленник нашел в квартире веревку и, подойдя к потерпевшему сзади, задушил его. После чего пошел в магазин и купил топор. Чтобы уничтожить следы преступления, убийца ударил по трупу не менее семи раз, расчленив его на несколько частей. Затем он спрятал останки в болотистой местности на озере Балтым и в лесополосе рядом с карьером Каменка в Верхней Пышме.

Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 25.03.20

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