РЖД отменяет поезда, проходящие через Екатеринбург

РЖД отменяет поезда внутри России из-за пандемии коронавируса. В их число попали два маршрута из Екатеринбурга и один проходящий.

Поезд 127/128 Ижевск – Екатеринбург:

отменяется отправлением из Ижевска 31 марта, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая;

из Екатеринбурга – 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая.

Поезд 239/240 Екатеринбург – Казань:

отменяется отправлением из Екатеринбурга 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая,

из Казани – 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая.

Поезд 352/351 Уфа – Приобье, уменьшена периодичность курсирования:

отправление из Уфы 15, 19, 23, 27, 31 мая;

отправление со станции Приобье 16, 20, 24, 28 мая, 1 июня.

В РЖД сообщают, что отмена связана с угрозой распространения вируса и с тем, что из-за эпидемиологической обстановки упал пассажиропоток – отменяются поезда, которые сейчас не пользуются спросом. На сайте железной дороги опубликованы правила возврата билетов из-за коронавируса.

Екатеринбург, Елена Иванова

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