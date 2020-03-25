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Среда, 25 марта 2020, 12:13 мск

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Совет Федерации освободил от должности замгенпрокурора по УрФО

Сегодня Совет Федерации ФС РФ на очередном заседании освободил от должности двух заместителей генерального прокурора – Юрия Гулягина, курировавшего Уральский федеральный округ, и Леонида Коржинека, он курировал в генпрокуратуре Главное уголовно-судебное управление и Главное гражданское судебное управление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед сенаторами выступил полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев, который заявил, что вопрос поднят в связи с личными заявлениями об отставке. Сами Гулягин и Коржинек просили рассмотреть вопрос в их отсутствие. Их оставку поддержали.

Напомним, заместители генпрокурора РФ назначаются и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению президента, которому, в свою очередь, вносит представления сам генеральный прокурор. О том, что Юрий Гулягин покинет пост замгенпрокурора по УрФО, впервые заговорили в конце января, но тогда официально эту информацию не подтвердили.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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