На картах Екатеринбурга появилась улица академика Парина

Крупнейшие онлайн-карты обновили свои страницы – теперь в Екатеринбурге на них можно найти улицу академика Парина. Постановление о переименовании было подписано главой города Александром Высокинским по просьбе жителей Академического.

Эта улица, ранее носившая имя Тимофеева-Ресовского, запроектирована на территории Академического района (застройку района ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое») на участке от ул. Рябинина до ул. Амундсена, она проходит между кварталом «Близкий» и строящимся кварталом Eleven. А в будущем улица академика Парина соединит эти кварталы с другими и с комплексом научно-исследовательского и образовательного центра медицинского кластера.

О переименовании улицы, которую первоначально назвали в честь ученого Тимофеева-Ресовского, попросили жители города и сотрудники УрО РАН, Василий Парин – доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР с 1944 г. Он был главой Уральского государственного медицинского университета. Известен тем, что сопровождал первого космонавта Юрия Гагарина до пусковой площадки на космодроме. «Ради одной причастности к первому космическому полету стоило бы прожить всю жизнь», – сказал он по возвращении Гагарина на землю.

Екатеринбург, Елена Иванова

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