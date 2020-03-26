Двух жителей Екатеринбурга будут судить за прописку 400 мигрантов в своих квартирах

В Екатеринбурге будут судить двух местных жителей, которые прописали в своих квартирах более 400 мигрантов. За такую услугу они на двоих получили 15 тысяч рублей, и теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

Екатеринбурженка 1965 года рождения в своей квартире на улице Уральской прописала 251 мигранта. Их она поставила на учет с 6 декабря 2019 года по 28 января 2020 года. Ей за это заплатили 9 тысяч рублей. На той же улице мужчина 1961 года рождения в своей квартире прописал 176 иностранцев, на все ушло считанное количество дней – с 31 января по 5 февраля 2020 года. Он получил «доход» в 6 тысяч рублей. В обоих случаях, как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, личности тех, кто передавал деньги, не установлены. Владельцам квартир же грозит срок по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

В Екатеринбурге лаборатория тестирует здоровых людей на коронавирус. / В аптеках раскупают кислород в баллончиках – на случай заражения коронавирусом. / В городах Урала будут ежедневно включать уличные громкоговорители – рассказывать про коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»