МЧС объявило штормовое предупреждение на Урале

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сегодня, 26 марта, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. «Находясь в здании, при сильном ветре закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Автовладельцев также попросили быть бдительнее. «В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность», – сказали в ГУ МЧС России по региону.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться к спасателям по номеру 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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