Дворкович: из-за закрытия авиасообщения прекращается турнир претендентов ФИДЕ

В Екатеринбурге приостановлен турнир претендентов ФИДЕ, об этом сообщили в пресс-службе международной федерации. Эти соревнования были одними из немногих международных спортивных событий, которые до последнего продолжались. Однако новые вводные не позволяют проводить их далее. «Сегодня правительство РФ объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прерывает воздушное сообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой», – говорится в заявлении президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Турнир, по его словам, прекращен и будет продолжен позднее. «Точные даты будут объявлены в ближайшее время, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией Covid-19. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты семи сыгранных раундов остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр восьмого тура», – сказано в заявлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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