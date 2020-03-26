Коммунальщики на два месяца закроют движение по улице Белореченской

С 6 апреля по 5 июня АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) закроет движение автотранспорта по улице Белореченской на участке от улицы Шаумяна до улицы Волгоградской.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, закрытие участка связано с проведением планового ремонта теплотрассы. После окончания работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства.
Организация просит граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 26.03.20
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