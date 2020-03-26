Мошенники выманили у бабушки 3 млн рублей за лечение ее внучки экстрасенсами

В общей сложности 5 млн рублей выманили мошенники у двух незнакомых между собой пожилых жительниц Свердловской области.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, первой жертвой стала женщина 1952 года рождения. Злоумышленники обманным путем похитили у нее без малого 3 млн рублей. Аферисты пообещали исцеление внучки заявительницы, если та будет проходить курс лечения у экстрасенсов.

Вторая дама, 1929 года рождения, лишилась более двух с половиной миллионов рублей. Она добровольно перевела на указанный преступниками банковский счет все свои накопления. Лжебанкиры напугали пенсионерку извещением о том, что ее счета подверглись мошенническим действиям и попросили с целью обезопасить свои средства, перевести деньги в другой банк.

ГУ МВД по Свердловской области просит граждан не повторять чужих ошибок. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, следует оперативно информировать об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343)358-71-61.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

Коммунальщики на два месяца закроют движение по улице Белореченской. / Денег на зарплаты хватит до мая: театры и музеи рассказали, чего ждать сотрудникам. / Оперштаб рассказал о состоянии уральцев, подхвативших коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»