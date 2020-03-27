Роспотребнадзор пригрозил уголовной ответственностью нарушителям самоизоляции

Сегодня утром жители Свердловской области получили СМС-сообщения от МЧС и Роспотребнадзора о том, что нарушителям режима самоизоляции грозит ответственность. «Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, и проживающие с ними должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Нарушение режима влечет административную или уголовную ответственность», – сказано в сообщении.

Административная ответственность грозит тем, кто получил предписания не покидать дома в течение двух недель, но нарушил их, а уголовная – тем, кто нарушил предписание, в результате чего Covid-19 заразились другие люди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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