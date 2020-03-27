Общественного транспорта в нерабочую неделю станет меньше

Весь общественный транспорт Екатеринбурга, независимо от формы собственности, будет работать, но с 28 марта перейдет на режим выходного дня.

«Наши службы будут работать. Мы смотрим варианты по увеличению интервалов движения общественного транспорта, – сказал журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который сейчас проводит объезд города. – Падение выручки у нас более чем серьезное. Все это должен будет компенсировать бюджет. Поэтому на какое-то время будем увеличивать интервалы. Но все городские службы, городское хозяйство – они будут работать. Это наши коллеги коммунальщики: тепло, вода и электричество. Это те, кто занимаются благоустройством, городской транспорт. Это тысячи людей, чей труд не всегда заметен».

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе городской администрации, коммерческие перевозчики, у которых заключен контракт с мэрией, также будут работать в режиме выходных дней – то есть с увеличенными интервалами между рейсами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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