В полпредстве назвали лучшие онлайн-курсы в УрФО

По поручению полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова создана рабочая группа, которая займется созданием образовательного и развлекательного онлайн-контента. Ее возглавил зам полпреда Борис Кириллов.

«В регионах УрФО уже имеются успешные практики по созданию образовательного и развлекательного контента для тех, кто вынужденно находится дома. Особо стоит отметить проекты, реализуемые в Тюменской области и на Ямале», – рассказал заместитель полпреда. В их числе – тюменский портал #лучшедома72. С 17 марта здесь прошло уже 50 событий, они набрали более 600 тысяч просмотров, около 2 тысяч комментариев. Самыми популярными стали длительные курсы – «Студвесна онлайн», «Ток-театр», интеллектуальный турнир «Кубок Короны», «Домашка» (задания с игровой механикой для школьников по созданию контента в домашних условиях), онлайн-конкурс для IT-разработчиков «Диванный разраб». Сервис транслирует также фильмы, концерты, спектакли. До 12 апреля запланировано около 100 онлайн-мероприятий.

В похожем формате работает другой региональный ресурс – проект #удАленка89, созданный в ЯНАО. Там есть возможность предложить свой сценарий для онлайн-сериала из 15-секундных видео, которые снимает медиаканал «ЯМолод». Здесь же проводятся онлайн-турниры по интеллектуальным играм, марафон эфиров с экспертами, онлайн-квест «Игры памяти», танцевальный челлендж в «Тик-ток». Есть подборка бесплатных курсов, фильмов, книг и музыки.

В Челябинской области открыли афишу онлайн-мероприятий и подборку сервисов на период вынужденных «каникул»: молодежь74.рф. В ХМАО работает виртуальный мир искусства.

В Курганской области доступен интересный обзор цифровых образовательных ресурсов и сервисов, которые могут быть востребованы педагогами для обучения в режиме онлайн. В Свердловской области на онлайн-занятия и мастер-классы приглашает центр культуры «Орджоникидзевский».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

Сотрудники ЦГБ № 20 в знак протеста увольнения главврача написали заявления. / Общественного транспорта в нерабочую неделю станет меньше. / Перевозчики отменяют автобусы Екатеринбург – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»