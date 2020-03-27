Мэр Екатеринбурга обратился к горожанам: на улицу выходить не надо (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к жителям города. В основном его посыл был к тем, у кого есть пожилые родители и дети. «Мы с вами находимся на этапе первой борьбы [с коронавирусом], первого фронта. Если никто не будет раздолбайничать и делать все, как мы сказали, пройдем сложный период быстро. Как в детстве мама говорила – «Пальцем плиту не трогай, она горячая». Если будет большое количество граждан, кто думает «меня это обойдет», будем проходить долго и мучительно. Поэтому сейчас разговор идет о ближайшей неделе-двух, чтобы убрать график роста по заболеваемости. Очень много зависит и от нас, и от вас. На улицу выходить не надо. Основные наши партнеры в этой работе – горожане среднего возраста, кто отвечает за мам и пап и за своих детей. От их позиции будет многое зависеть», – подчеркнул он.

Мэр обратился к горожанам

Напомним, с завтрашнего дня россияне распоряжением президента Владимира Путина уходят на недельные каникулы. В Свердловской области губернатор Евгенией Куйвашев издал указ, который запрещает работу кафе, ресторанов, торговых центров и иных учреждений досуга и бытового обслуживания населения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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