«Работать в обычном режиме для больницы сейчас – это безумие», – медики о работе главного медучреждения Урала

Сотрудники Областной клинической больницы № 1 рассказали о ситуации в медучреждении после введения в регионе мер по нераспространению коронавируса. По словам собеседников агентства, которые просят не указывать их фамилии и должности, тот факт, что указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обошел медучреждения, ставит под угрозу здоровье и пациентов ОКБ № 1, и персонала больницы.

«Работать в обычном режиме для ОКБ № 1 – это безумие. Очереди в поликлиниках во всех коридорах, отделения забиты – но ни приемы, ни плановые операции прекращать не позволяют власти. Областная работает в обычном режиме. Причем жители области активизировались – боятся, что скоро все закроют, а вылечить застарелую болезнь прямо срочно стало надо», – говорят сотрудники ОКБ № 1. В самом медучреждении подтвердили, что никаких новых распоряжений по введению ограничительных мер не поступало. В ОКБ № 1 действует приказ от 11 февраля 2020 года.

«В связи с тем, что сейчас эпидсезон, ограничен допуск посетителей в медучреждение – в отделения не пускают, в том числе в реанимационное. Нет консультаций специалистов, которые ранее проводились врачами в лечебно-диагностических отделениях в стационаре – иногда к нашим специалистам направляют из других медучреждений. Поликлиника работает, там ведется плановый прием. Также запрещена плановая госпитализация пациентов при наличии симптомов гриппа и ОРВИ. На входе у всех замеряют температуру», – сказал «Новому Дню» пресс-секретарь ОКБ № 1 Евгений Артюхов.

Как пояснили агентству в областном оперштабе по коронавирусу, дополнительных ограничительных мер не будет. «В муниципальных образованиях до жителей доведена информация о работе поликлиник и стационаров больниц», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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