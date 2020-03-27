Пожилую пациентку с коронавирусом отправили в реанимацию – на всякий случай

Одну из пациенток ГКБ № 40, госпитализированных с коронавирусом в Екатеринбурге, отправили в реанимацию. Как пояснил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, это перестраховочная мера. Женщине 75 лет, вчера ее состояние оценивалось как тяжелое, а сегодня ей лучше – состояние уже оценивается как средней степени тяжести. При этом женщине не требуется аппарат ИВЛ, она дышит самостоятельно.

«Это самая возрастная пациентка, много молодых», – уточнил Павел Креков.

Напомним, всего в Свердловской области коронавирус подтвержден у 20 пациентов. «Всего контактных 2866 человек, близких контактов – 50, все они госпитализированы. Установлены контактные по рейсам и подъездам – по подъездам это контакты низкого риска, у них нет закрытого режима, но они обследуются. В стационарах находятся также 234 человека с подозрением, из них в ГКБ № 40 – 138 человек, 70 человек в больнице № 6, еще 26 человек в медучреждениях области», – сказал глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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