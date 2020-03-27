Роспотребнадзор рассказал, у жителей каких городов Урала подозревают коронавирус

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос «Нового Дня», рассказал о том, в каких городах региона живут люди с подозрением на коронавирус: это Сысерть, Нижний Тагил, Сухой Лог, Первоуральск, Каменск-Уральский, Новоуральск, Полевской и Екатеринбург.

По словам представителя санитарного ведомства, это люди, которые вернулись из-за рубежа и у которых есть симптомы ОРВИ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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