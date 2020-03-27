Антарктический комплекс «Восток» будут строить из морозостойкого швеллера ЕВРАЗа

В строительстве зимовочного комплекса Российской антарктической станции «Восток» будет использована продукция Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ). В частности, речь идет о морозостойком и ударопрочном швеллере 20П производства НТМК.

Как сообщили агентству на предприятии, комбинат впервые отгрузил 400 тонн этого уникального швеллера. Металлопрокат изготовлен из специальной марки стали С355, которая обладает высоким сопротивлением к ударным нагрузкам, не разрушается при экстремально низких температурах. Ударная вязкость проката испытана при температуре минус 60°С. Испытания показали соответствие проката требованиям заказа и подтвердили его высокое качество.

НТМК – единственное предприятие в России, освоившее такой вид проката. Отгрузку произвел московский филиал трейдинговой компании «ЕВРАЗ Металл Инпром». «Продукция ЕВРАЗ НТМК всегда отличается высоким качеством. Это достигается за счет оптимально подобранного химического состава стали с добавлением ванадия, а также благодаря отлаженным технологиям выплавки и производства. Металлопрокат комбината полностью соответствует требованиям потребителей», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

ЕВРАЗ НТМК выпускает швеллеры с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней полок от №16 до № 30, №40. Продукция отгружается мерными длинами по требованию заказчика. В 2019 году ЕВРАЗ НТМК произвел более 180 тысяч тонн швеллера различных профилеразмеров.

«Восток» – самая удаленная и единственная внутриконтинентальная станция в Антарктике, используемая российскими полярниками для исследования южного континента и расширения присутствия на нем. Пять модулей общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, невзирая на экстремальные природно-климатические условия, обеспечат комфорт для жизни и работы полярников. Пусконаладочные работы начнутся в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Антарктида, Нижний Тагил, Святослав Булгарин

Антарктида, Нижний Тагил. Другие новости 27.03.20

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