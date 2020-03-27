Синоптики пообещали на следующей неделе потепление до +14 градусов

В Свердловской области в начале следующей недели ожидается существенное потепление, сообщает Гидрометцентр России. В субботу и воскресенье будет облачно, температура воздуха составит +7…+9 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до +2.

В понедельник, 30 марта, резко потеплеет. По прогнозу метеобюро, днем в Екатеринбурге воздух прогреется до +14 градусов, во вторник будет тоже тепло – до +11. Осадков не ожидается, но будет облачно.

В среду и четверг могут пройти небольшие дожди, к концу недели выглянет солнце, но будет чуть прохладнее – до +6…+8 градусов днем, до +2 градусов ночью.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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