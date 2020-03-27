Постановка екатеринбургского театра оперы и балета стала событием года в России

Жюри российской оперной премии Casta Diva объявило лауреатов по итогам 2019 года. «Событием года» стала постановка «Три сестры» екатеринбургского театра оперы и балета.

Премьера оперы на Урале состоялась в мае прошлого года. Эксперты высоко оценили постановку – она также претендует на премию «Золотая маска», номинантов которой должны объявить в середине апреля. На ту же дату запланировано вручение премии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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