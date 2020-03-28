Железнодорожный вокзал был эвакуирован из-за горящего лифта

Сегодня утром пожарным пришлось эвакуировать людей из здания вокзала станции Екатеринбург-Пассажирский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 08:37 поступил сигнал о возгорании на территории вокзала. Пожарные установили, что на площади 2 кв. м горел отдельно стоящий лифтовой холл на железнодорожной платформе. Пламя погасили работники вокзала с помощью огнетушителей.

В целях обеспечения безопасности администрация приняла меры по эвакуации людей из здания вокзала. До прибытия пожарных эвакуировались 93 человека, в том числе 9 детей. Пострадавших нет. К месту вызова выезжали 29 человек личного состава, 8 единиц пожарной техники. После проверки огнеборцами помещений вокзала он функционирует в штатном режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

В Италии вылечили от коронавируса 101-летнего мужчину – он родился в эпидемию «испанки». / «Я выпиваю каждый день. Доктор, я алкоголик?». Нарколог о «тихом» алкоголизме и о том, как его определить. / Минздрав: с главврачом ЦГБ № 20, где умерла пациентка, продлят контракт до окончания проверки силовиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»