Сотрудников БАЭС изолировали из-за коронавируса

Оперативный персонал Белоярской атомной станции поселили на карантин в профилактории в Заречном. Поводом для изоляции стала госпитализация супруги одного из работников. У нее подозревают коронавирус. Госпитализация женщины состоялась сегодня, 28 марта. Поводом для беспокойства послужил контакт женщины с человеком, вернувшимся из-за границы. Znak.com со ссылкой на источники уточняет: дочь госпитализированной вернулась из США, но коронавируса у нее не обнаружено.

«В настоящий момент все сотрудники, контактировавшие с данным работником, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты. На станции введены меры, предусмотренные одним из вариантов плана реагирования», – говорится в официальном сообщении БАЭС.

Пресс-служба уточняет, что в профилактории обеспечена полная изоляция людей. За ними ведется круглосуточное наблюдение медиков. Автобусы, которыми персонал возят на работу и обратно, дезинфицируются.

БАЭС работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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