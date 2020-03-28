Авиакомпания отменила рейсы из Сочи в Екатеринбург – людям пришлось брать билеты на поезд

Жители Екатеринбурга, отдыхавшие в Сочи, не смогли улететь сегодня домой. Авиакомпания просто отменила рейс. Об этом рассказала екатеринбурженка Василиса Огнетова. По ее словам, рейс должна была выполнить авиакомпания «Россия», но перед вылетом пассажирам прислали уведомление, что самолет полетит не в Екатеринбург, а в московский аэропорт Шереметьево. «К сожалению, никаких альтернатив для переоформления Ваших билетов авиакомпания не предлагает», – сообщили тем, кто покупал билеты, в электронном письме.

В итоге те, кто не смог улететь, отстояли очередь в аэропорту – и проставили отметки в билетах о том, что они не улетели по вине перевозчика. Василиса Огнева рассказала, что ей пришлось купить билет на поезд – она едет домой, но по железной дороге.

Екатеринбург, Сочи, Елена Сычева

Екатеринбург, Сочи. Другие новости 28.03.20

В Свердловской области вылечилась первая пациентка с Covid-19. / Сотрудников БАЭС изолировали из-за коронавируса. / Первый день самоизоляции: Екатеринбург почти опустел (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»