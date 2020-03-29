Следователи проверят женщину, отказавшуюся от карантина после возвращения из Тайланда

Жительница Алапаевска в своем «Инстаграме» похвастала, что вернулась из Тайланда, но не будет самоизолироваться и проверяться у медиков. На видео она говорит, что ее семья будет делать, что хочет, к карантину их якобы не обязывали, потому что они вернулись из Тайланда за сутки до того, как там объявили карантин. Таким образом, если верить ее словам, женщина вернулась из поездки 25 марта. Она была обязана сообщить об этом медикам и провести две недели дома, как того требует Роспотребнадзор. В соцсетях Алапаевска пишут, что эта женщина ходит в кафе, спортзал, другие общественные места.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, по факту сообщения в «Инстаграме» началась доследственная проверка. «В ходе проведения проверки органами СКР планируется установить и опросить указанную женщину и её родственников, знакомых, решить вопрос о направлении гражданки на соответствующее медобследование, выполнить иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых действиям (бездействию) женщины будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия признаков нарушения санитарно-эпидемиологических правил и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», – прокомментировали следователи.

Екатеринбург, Елена Иванова

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