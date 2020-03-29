На Урале через громкоговорители будут призывать сидеть дома

В Нижнем Тагиле включат громкоговорители с оповещением о необходимости оставаться дома. Как сообщает ИА «Все новости», тагильчане проигнорировали просьбы не выходить на улицы, потому администрация решила транслировать напоминания через громкоговорители. Их включат в центре города от Мира до Горошникова, монтируются установки по центру до улицы Первомайской. В мэрии также обратились в полицию с просьбой оповещать население через патрульные машины.

На улицах Нижнего Тагила будет звучать следующий текст: «Уважаемые жители и гости города! В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просим серьезно отнестись к рекомендациям медиков: отказаться от посещения любых общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. Оставайтесь дома – это ваша возможность защитить себя и близких от заболевания!».

Нижний Тагил, Елена Иванова

Нижний Тагил. Другие новости 29.03.20

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