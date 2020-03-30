Житель Северного Урала пропал без вести, уехав искать работу в Екатеринбурге (ФОТО)

Молодой человек из Североуральска неделю назад уехал искать работу в Екатеринбурге и пропал без вести.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 29-летний Сергей Цуканов уехал из родного города 23 марта, а уже с 25-го перестал выходить на связь по телефону с родственниками.

Приметы: возраст 28 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы русые, глаза светлые.

Был одет: куртка, брюки, кепка, сапоги – все черного цвета.

Мужчина при себе имел темно-синюю спортивную сумку, а также документы.

Тех, кто знает, где находится Сергей Цуканов, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Североуральску тел.: 8 (34380) 2-05-45 или 02.

Екатеринбург, Североуральск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Североуральск. Другие новости 30.03.20

Для пациентов больниц ввели анкетирование про коронавирус (ФОТО). / В Кольцово прибывают последние рейсы из-за рубежа: как встречают туристов (ФОТО). / Уральцы отправились массово «изолироваться» на шашлыки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»