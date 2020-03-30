В Екатеринбурге пропала 77-летняя бабушка (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне потерялась пожилая женщина. Ее зовут Ангелина Васильевна Еремеева (Нагибина) 1942 года рождения, и она нуждается в медицинской помощи.

Рост пенсионерки 160 см, телосложение худощавое, глаза черные, волосы седые.

На ней надета бежевая куртка, черные брюки, красный вязаный берет, черные замшевые ботинки, при себе коричневая сумка. Поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Всех, кто знает о местонахождении бабушки, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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