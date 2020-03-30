В Екатеринбурге из горевшей 9-этажки эвакуировали 51 человека, троих доставили в больницу (ФОТО)

Сегодня утром произошел пожар в одной из квартир девятиэтажки на Токарей, 33. Пострадали трое жильцов – мужчина, женщина и ребенок. Все они доставлены в больницу. Всего из дома пришлось эвакуировать 51 человека, понадобились дыхательные аппараты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 33 по улице Токарей поступило сегодня в 08:17. Загорелась одна из квартир на верхнем этаже. По словам очевидцев, внутри квартиры выгорело почти все. Пострадали трое жильцов – мужчина, женщина и ребенок. Их госпитализировали.
Всего, по данным МЧС, пришлось эвакуировать 51 человека, в том числе 8 детей, из них 4 человека спасены с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов, в том числе 1 ребенок.
«Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В 09:54 завершены проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара задействованы 32 человека личного состава, 9 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается», – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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