Официальный представитель Белоруссии покидает Средний Урал

Губернатор Евгений Куйвашев простился с руководителем представительства посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василием Кунским.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, г-н Кунский проработал на Среднем Урале четыре года и покидает Екатеринбург в рамках традиционной ротации дипломатических работников.

Республика Беларусь – один из ведущих внешнеэкономических партнеров области. Среди наиболее крупных проектов прошлого года: сборка и вод в эксплуатацию на Качканарском ГОКе БелАЗа грузоподъемностью 240 тонн, договоренности об участи Уральского турбинного завода в модернизации турбин на Бобруйской ТЭЦ-2, Новополоцкой ТЭЦ, Минской ТЭЦ-4 и других объектов. В 2019 году товарооборот Свердловской области и Белоруссии достиг 340 миллионов долларов США – это седьмое место в списке стран-контрагентов региона. Реализованы гуманитарные проекты, прежде всего по теме Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в Минске состоялись переговоры губернатора Евгения Куйвашева с президентом страны Александром Лукашенко.

«Большое спасибо за совместную работу на благо развития дружеских и деловых связей Беларуси и Свердловской области, за содействие работе отделения Посольства. Мы действительно трудимся на благо людей наших стран, и мне приятно, что это оценено губернатором», – на прощание сказал белорусский дипломат. Отделение посольства Республики Беларусь работает в Екатеринбурге с 2001 года. В следующем году исполняется 20 лет не только миссии, но и соглашению о сотрудничестве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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