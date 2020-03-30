Неизвестный подарил 40-й больнице аппарат ИВЛ. Минздрав купит еще 16

Отделение анестизиологии-реанимации № 4 городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге получило подарок от неизвестного – он купил в медучреждение аппарат ИВЛ за 5 миллионов рублей. «Этот человек сделал очень хорошее дело и очень вовремя», – сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 4 Дмитрий Бельский.

По словам специалистов, в ситуации быстрого распространения коронавируса каждый дополнительный аппарат очень важен. Особенно такой, как получила ГКБ № 40. «Новая система ИВЛ хороша для пациентов с различной степенью тяжести повреждения легких. Умный аппарат способен автоматически управлять вентиляцией легких, учитывая физиологические показатели пациента и заданные врачами цели. Это позволяет персоналу сосредоточиться на других важных аспектах ухода за пациентами», – объяснил заместитель главврача больницы по анестезиологии и реанимации Владимир Руднов.

Это уже второй полученный от благотворителей аппарат ИВЛ за неделю. Оба прибора установили в ГКБ № 40. Всего в медучреждениях Свердловской области более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ, 2 228 пульсоксиметров и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. «Это соответствует текущей потребности. В целях укрепления материально-технической базы министерство здравоохранения закупит дополнительно 16 аппаратов искусственной вентиляции легких», – сказали в минздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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