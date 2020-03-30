В центре Екатеринбурга на пустой дороге водитель устроил ДТП на встречке (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня около полудня водитель ВАЗа устроил аварию, выехав на встречку. Мужчина находится в больнице. Авария произошла близ дома № 84 по улице Малышева.

«Проезжал чуть позже двенадцати, стояли реанимация, пожарная; реанимация уехала при мне с мигалками. Судя по всему, кто-то хотел повернуть налево, но забыл, что надо уступать. Дороги практически пустые при этом», – рассказал очевидец.

Как уточнили в УГИБДД по Екатеринбургу, водитель ВАЗ-2114 ехал по Малышева от Мамина-Сибиряка, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Хондой Степвагон». Водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Внешних признаков опьянения у него нет, но экспертиза еще не проводилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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