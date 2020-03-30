Оперштаб по коронавирусу объяснил, как отличить настоящих волонтеров от фальшивых

В Свердловской области за первую неделю работы волонтеры штаба помощи пожилым людям приняли и обработали 200 заявок от пожилых людей из разных городов региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сейчас они готовятся к увеличению заявок на помощь одиноким людям – по указу губернатора жителям старше 65 лет в целях профилактики не рекомендуется выходить на улицу.

«Объединенный штаб по помощи пожилым людям работает на полную мощность в Свердловской области. Мы стараемся выполнять заявки от пожилых людей и лиц с ОВЗ в тот же день, поэтому звонить заранее за 2-3 дня нет необходимости», – сообщил координатор регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

Чтобы убедиться, что к одинокому человеку пришли именно волонтеры, следует знать всего пять правил:

– Вы подали заявку по телефону 8 800 200 34 11;

– Волонтеры всегда знают кодовое слово: это номер заявки, по которой они работают;

– Волонтеры заранее по телефону обговаривают время визита;

– Волонтеры не заходят в квартиру;

– В волонтерской бригаде 2 человека, они в опознавательной форме, медицинских масках, перчатках.

Может ли пожилой человек попросить сфотографировать волонтеров, если они все же покажутся ему подозрительными, в штабе не уточнили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

В Свердловской области закрыты все переправы. / Помощь только для стариков, многодетных и инвалидов – закрытым на карантин отказано в поддержке. / Уральцы скупили весь имбирь, чтобы лечить коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»