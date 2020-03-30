Оперштаб по коронавирусу объяснил, как отличить настоящих волонтеров от фальшивых

В Свердловской области за первую неделю работы волонтеры штаба помощи пожилым людям приняли и обработали 200 заявок от пожилых людей из разных городов региона.
Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сейчас они готовятся к увеличению заявок на помощь одиноким людям – по указу губернатора жителям старше 65 лет в целях профилактики не рекомендуется выходить на улицу.
«Объединенный штаб по помощи пожилым людям работает на полную мощность в Свердловской области. Мы стараемся выполнять заявки от пожилых людей и лиц с ОВЗ в тот же день, поэтому звонить заранее за 2-3 дня нет необходимости», – сообщил координатор регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.
Чтобы убедиться, что к одинокому человеку пришли именно волонтеры, следует знать всего пять правил:
– Вы подали заявку по телефону 8 800 200 34 11;
– Волонтеры всегда знают кодовое слово: это номер заявки, по которой они работают;
– Волонтеры заранее по телефону обговаривают время визита;
– Волонтеры не заходят в квартиру;
– В волонтерской бригаде 2 человека, они в опознавательной форме, медицинских масках, перчатках.
Может ли пожилой человек попросить сфотографировать волонтеров, если они все же покажутся ему подозрительными, в штабе не уточнили.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 30.03.20
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